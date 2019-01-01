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شركة أمريكية تنافس "آبل" بإنتاج ساعة ذكية تتحول إلى حاسب لوحي

الثلاثاء 16 يوليو 2019 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركة أمريكية تنافس "آبل" بإنتاج ساعة ذكية تتحول إلى حاسب لوحي


وكالات / سما /

ابتكرت ساعات ذكية كثيرة؛ لكن ظلت ساعة «آبل» الذكية متقدمة عليها بمواصفاتها الصحية لرصد دقات القلب، وحرق السعرات الحرارية، وتتبع النشاط الجسدي يومياً لصاحبها، بحيث يحافظ على لياقته الصحية والبدنية.

وهي تتواءم وتتوافق مع جهاز الآيفون، وتبرمج وظائفها من خلاله، لكن ظهر منافس جديد لساعة آبل الذكية التي تحقق مبيعات هائلة.

فقد تسرب لوسائل الإعلام أن شركة «آي بي إم» الأمريكية، سجلت براءة اختراع جديدة لساعة ذكية متطورة يمكنها أن تتحول إلى حاسب لوحي.

وأشار موقع «فيوتشريزم»، وموقع «سبوتنيك» إلى أن براءة الاختراع الجديدة تلك، تكشف أن الشركة الأمريكية، تنوي أن تعود بقوة إلى سوق الأجهزة الذكية.

وتشير براءة الاختراع الأخيرة المسجلة من قبل «آي بي إم» إلى أن الساعة الذكية، ستكون مزودة بشاشة لمسية مرنة قابلة للطي، ويمكن تغيير حجمها حسب رغبة المستخدم، لدرجة أنه يمكن تحويلها إلى «حاسب لوحي».

وتتكون شاشة الساعة اللمسية المرنة من 8 طبقات رقمية صغيرة يتراوح قياسها ما بين 2 إلى 3 بوصات، ويمكن استخدام واحدة فقط كساعة ذكية، أو تجميعها مع بعضها لتتحول إلى حاسب لوحي.
كما تظهر براءة الاختراع أنه يمكن الاكتفاء بأربع أو ثلاث لوحات منها فقط، حسب حاجة المستخدم.

ومتوقع للساعة نجاح خرافي؛ لأنها ستكون بذلك جهازين بواحد، وستزود بشاشة حاسب لوحي هو الأخف وزناً في العالم.

#آبل #ساعة ذكية

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