5 لاعبين غزيين على رادار مركز بلاطة

غزة / سما /

أبدى فريق مركز بلاطة رغبة جادة بالتعاقد مع عدد من اللاعبين الغزيين خلال الانتقالات الصيفية الجارية, استعدادا للموسم الكروي المقبل في الضفة المحتلة.

وأكدت مصادر من النادي, اهتمام الجهاز الفني بضم الخماسي سليمان العبيد, وطارق العطار, وهيثم فتيحة, وهلال الغواش, ويحيى السباخي.

ويتواجد العبيد مع خدمات الشاطئ حاليا, بينما يلعب العطار مع شباب جباليا, في حين يحرس فتيحة مرمى شباب خانيونس, أما الغواش فهو مع خدمات رفح, فيما لعب السباخي مع مركز الأمعري في الموسمين الماضيين.

يشار إلى أن مركز بلاطة يتأهب لخوض إياب كأس فلسطين ضد خدمات رفح في الرابع من أغسطس المقبل على ملعب نابلس البلدي بالضفة المحتلة.