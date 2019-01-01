نتائج متواضعة لممثلي فلسطين في بطولة دونستي

غزة / سما /

حقق فريقا أكاديمية تشامبيونز والبستان الفلسطينيين, نتائج متواضعة في بطولة "دونستي" الدولية, التي تجري في مدينة "سان سيباستيان" بإقليم الباسك شمالي إسبانيا.

وأخفق الفريقان الفلسطينيين في تذوق طعم الفوز, خلال المباريات التي خاضاها ضمن منافسات دور المجموعات من البطولة.

وفيما يلي نتائج الفريقين في بطولة "دونستي":

1- أكاديمية تشامبيونز:

حصد نقطة واحدة من 4 مباريات, واحتل المركز الخامس والأخير في مجموعته, بعدما تعادل مع بنهيروس البرازيلي (0-0), ثم خسر أمام سانت غابرييل الكتالوني (0-5), وهيرناني من إقليم الباسك (0-1), وهونداريبيا من إقليم الباسك (0-2) تواليا.

2- البستان "سلوان":

لم يحصد أي نقطة بعد خوضه 3 مباريات, واحتل المركز الرابع والأخير أيضا في مجموعته, إذ خسر أمام فيسنتي ديل بوسكي من مايوركا (0-4), وأوريوكو فوتبول تالديا من إقليم الباسك (0-5), وريال يونيون من إقليم الباسك (1-4) تواليا, قبل أن يسقط في المباراة الترتيبية أمام ليغن أوناك الإسباني (0-5).