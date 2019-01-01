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لاعب جديد ينضم لصفوف التفاح

الثلاثاء 16 يوليو 2019 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب جديد ينضم لصفوف التفاح


غزة / سما /

كشف نادي التفاح عن عاشر صفقاته في الانتقالات الصيفية, تمهيدا للظهور مع الفريق في دوري الدرجة الأولى بدءا من الموسم الكروي المقبل 2019-2020.

وأكد التفاح تعاقده مع المدافع مسلم السماعنة مدة موسم واحد قادما من بيت حانون الرياضي, ليكون عاشر صفقات الفريق بعد عبد الرحمن سلمان, ومحمود أبو طبق, وفادي عوض الله, وأحمد عثمان, ومازن المدهون, وسائد أبو فارس, وعمرو عطا الله, وهيثم الشريف, ونصر أبو عصر.

ويسعى التفاح لتعزيز صفوفه قبل انطلاق دوري الأولى, في ظل رغبة الفريق بالعودة للدرجة الممتازة وتحقيق نتائج أفضل خلال الموسم المقبل.

يشار إلى أن التفاح أعلن عن تشكيل لجنة للتعاقدات منذ حوالي شهرين, وتضم المشرف الرياضي أسامة حسونة, والمدرب بسام أبو الصادق, وأمين الصندوق رامي غزال.

#التفاح #مسلم السماعنة

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