  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حمدونة: الاحتلال يتحمل مسؤولية استشهاد عشرات الأسرى والمحررين بسبب الاهمال الطبى

الثلاثاء 16 يوليو 2019 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الأسير المحرر رأفت حمدونة  صباح اليوم الثلاثاء المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال لانقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المرضى في السجون الاسرائيلية في أعقاب استشهاد  الأسير نصر طقاطقة من بلدة بيت فجار في بيت لحم  .

وقال حمدونة أن دولة الاحتلال اتبعت سياسة التعذيب النفسى والجسدى والاعدامات ، وأشار إلى عشرات أساليب التعذيب الجسدى التى تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلى بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في منذ لحظة الاعتقال مروراً بأقبية التحقيق للحصول على الاعترافات بالقوة ، وحتى خلال الاعتقال في السجون أثناء القمعات المستمرة للأسرى ، مثل الضرب المبرح وبالبساطير ذات الرؤوس المعدنية ، و تغطية الوجه والرأس ، والشبح بأنواعه وأشكاله المختلفة ، وأساليب الهز العنيف، والتقييد من الخلف على كرسى قصير ، والحرمان من قضاء الحاجة ، واستخدام الجروح ،وتجاهل حالة الأسرى الصحية وممارسة سياسة الاستهتار الطبي وخاصة مع ذوي الأمراض المزمنة ، ولمن يحتاجون لعمليات جراحية ، الأمر المخالف للمبادىء الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1979 و 1990م على التوالي والتي أكدت على حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين ، والتي اعتبرت أن أي مخالفة في هذا الجانب يرقى إلى درجة المعاملة الغير انسانية  .

وأكد المحرر حمدونة أن السكوت على جريمة استشهاد طقاطقة سيضاعف قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة ، وحذر من سياسة الاستهتار الطبى فى السجون ، وطالب بأهمية زيارة الأسرى والاطلاع على مجريات حياتهم وحصر مرضاهم والسماح للطواقم الطبية لإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك ، وطالب بتدخل للتعرف على أسباب وفاة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وبعد خروجهم من الأسر والتي أصبحت تشكل كابوساً مفزعاً لأهالي الأسرى ويجب التخلص منه تحت كل اعتبار

وطالب المؤسسات الدولية العاملة في مجال الصحة بانقاذ حياة الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية ممن يعانون من أمراض مختلفة ومنهم العشرات ممن يعانى من أمراض مزمنة كالغضروف والقلب والسرطان و الفشل الكلوي والربو وأمراض أخرى

وأضاف حمدونة أن هنالك خطورة على الأسرى المرضى  " بمستشفى سجن مراج  بالرملة " كونهم بحالة صحية متردية وهنالك خطر حقيقى على حياتهم نتيجة الاستهتار الطبى وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والادوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى ، الأمر الذى يخلف المزيد من الضحايا في حال استمرار الاحتلال في سياسته دون ضغوطات دولية جدية من أجل انقاذ حياة المرضى منهم قبل فوات الأوان .

#رأفت حمدونة #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

التربية: نتائج التوجيهي الخميس القادم

فتحي حماد يصدر بيان توضيحي حول تصريحاته الاخيرة!

حماس : خطاب "فتحي حماد" لا يمثل سياستنا وموقفنا الرسمي

الشيخ يعلق على تصريحات فتحي حماد!

"هآرتس": فيلم "الممر" يذكر أن إسرائيل هي العدو الحقيقي

غزة: وفاة طفل بحادث و فتاة بعد أيام على زواجها اثر وعكة صحية

قائد الفرقة الفولاذية: نستعد للمعركة القادمة في أي وقت و قطاع غزة الهدف المركزي

الأخبار الرئيسية

موقع عبري يزعم: اتفاق سري بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية لمنع انهيارها

"حماس": علاقاتنا مع سوريا مقطوعة و في أحسن حالاتها مع إيران

عمال

مصدر اسرائيلي: آلاف العمال من غزة الى إسرائيل سيساعد على تخفيف التوتر والجيش يؤيد ذلك

استشهاد أسير داخل العزل الانفرادي بسجن "نيتسان"

تقدير إسرائيلي يزعم : بدائل "ابو مازن" يستقوون بعشائرهم في الضفة الغربية