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أتلتيكو مدريد يقدم عرضاً مغرياً لضم خاميس روديجيز

الثلاثاء 16 يوليو 2019 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أتلتيكو مدريد يقدم عرضاً مغرياً لضم خاميس روديجيز


وكالات / سما /

قدم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم عرضاً مغرياً للحصول على خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية حسبما ذكرت تقارير صحفية.

وكان اللاعب الكولومبي قريباً من الانتقال إلى نابولي الإيطالي في الأيام الماضية ، لكن العرض المقدم إلى ريال مدريد بقيمة مالية تصل إلى 42 مليون يورو رُفض من جانب فلورنتينو بيريز.

وقالت صحيفة “آي بي سي” الإسبانية إن لاعب خط الوسط أبلغ وكيل أعمال بأنه يريد أن يعيش في مدينة مدريد ، ولهذا السبب فهو يفضل اللعب مع أتلتيكو مدريد على الانتقال إلى نابولي.

وكشفت هذه المصادر أن الأزمة التي فتحها أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي عندما انتقد رئيس ريال مدريد علناً لعدم خفض سعر الكولومبي (42 مليوناً) قد أوقف المفاوضات كلياً بين الجانبين.

وأفادت هذه المعلومات أن العرض المقدم من جانب أتلتيكو مدريد يتضمن مبلغ بقيمة 50 مليون يورو كمبلغ ثابت ، بالإضافة إلى مبلغ آخر بقيمة 10 ملايين يورو كمتغيرات على حسب الأداء والألقاب.

#أتلتيكو مدريد #خاميس روديجيز

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