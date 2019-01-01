تفاصيل عرض برشلونة للتعاقد مع جونيور فيربو

وكالات / سما /

أصبح المدافع الدومينيكاني جونيور فيربو أحد الصفقات التي يستهدف نادي برشلونة التعاقد معها للموسم الجديد، ليكون خليفة للإسباني جوردي ألبا.

ولا يضم برشلونة حالياً أي لاعب يمكن أن يشارك كظهير أيسر بخلاف ألبا، وهو ما تسبب بمشاكل كبيرة لبرشلونة الموسم الماضي، مع غياب اللاعب الإسباني، أو تراجعه بدنياً.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن مدرب برشلونة وضع عينه على الظهير الأيسر في صفوف ريال بيتيس جونيور فيربو (22 عاماً)، من أجل تعزيز مركز الظهير الأيسر.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن ريال بيتيس يطلب 30 مليون يورو للتخلي عن جونيور فيربو، لكن برشلونة لا يريد دفع هذا المبلغ كاملاً، إذ يخطط لإدراج أحد لاعبيه الشباب في الصفقة.

وأشار المصدر، إلى أن برشلونة قدم عرضاً بقمية 25 مليون يورو، بالإضافة إلى الظهير خوان ميراندا، الذي ينشط بالفريق الثاني، لكن المشكلة تتمثل في عدم استعداد النادي لخسارة لاعبي اللاماسيا.