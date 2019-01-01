سكاي تؤكد: نيمار يتقدم بطلب رسمي للرحيل عن باريس

وكالات / سما /

أكدت شبكة “سكاي سبورتس” أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قد طلب الرحيل عن صفوف ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، وهذا خلال الاجتماع الذي عُقد بين اللاعب وليوناردو المدير الرياضي الحالي لباريس.

وارتبط اسم نيمار دا سيلفا صاحب 27 عامًا بالعودة من جديد لصفوف فريقه السابق برشلونة الإسباني، بعد تأكيدات الصحف على رغبة اللاعب في الانضمام مرة أخرى للبرسا.

وأشارت الشبكة أن نيمار خلال الاجتماع مع ليوناردو مساء أمس الاثنين، أكد على شيء واحد، وهو رغبته الشديدة في الرحيل عن باريس سان جيرمان.

وأكملت الشبكة أن إدارة باريس سان جيرمان حاولت إقناع نيمار بتغيير رأيه، ولكن النجم البرازيلي يصر على رأيه، ورفض الكشف عن النادي الذي يرغب في الانضمام إليه.

وأوضحت “سكاي سبورتس” أن نادي باريس سان جيرمان لم يصدر بعد أي بيانٍ رسمي حول هذه الواقعة، ولكن أكدت الشبكة أن المفاوضات الآن جارية مع برشلونة بشأن عودة نيمار للبرسا.

برشلونة لم يقدم حتى الآن عرضًا رسميًا لشراء نيمار، ولكن النادي الكتالوني يدرك بأنه يتعين عليه عرض لاعبين على سان جيرمان كجزء من الصفقة النجم البرازيلي.

ويعتبر البرازيلي فيليبي كوتينيو مرشح ليكون جزءًا من صفقة عودة نيمار لبرشلونة، ولكن أشارت “سكاي سبورتس” بأنها مجرد تكهنات حتى الآن.