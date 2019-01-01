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مقرب من ترامب : الإدارة الأمريكية قد تعترف بضم مستوطنات الضفة

الثلاثاء 16 يوليو 2019 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقرب من ترامب : الإدارة الأمريكية قد تعترف بضم مستوطنات الضفة


القدس المحتلة/سما/

كشف مايك هاكبي، أحد المقربين من الرئيسالاميركي  ترامب، وحاكم ولاية أركنساس اليوم عن أنه تحدث إلى الرئيس مؤخرًا حول إمكانية الاعتراف بالمستوطنات كجزء من دولة إسرائيل. 

وأضاف هاكبي في حديث صحيفة مع "يسرائيل هيوم"، أنه يدعم تمامًا مثل هذه الخطوة وقال ذلك للرئيس. وأضاف: "أعبر عن رأيي كفرد مستقل وليس كممثل للإدارة، لكن في رأيي ستكون هذه خطوة مبررة تسهم في الأمن".

 وأضاف أن "هذه المناطق هي يهودا والسامرة، وهي مناطق الوطن القديم للشعب اليهودي" ومع ذلك، رفض هاكبي أن يقول كيف رد عليه ترامب. وقال: "لقد عبرت عن رأيي ولكني سأبقي رده سريًا، وليس لدي أي سلطة للتحدث نيابة عنه".

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