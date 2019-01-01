دي خيا يستعد لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد براتب قياسي

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن دافيد دي خيا نجم فريق ناديمانشستر يونايتد الإنجليزي يستعد لتجديد عقده مع الشياطين الحمر في صفقة قياسية.

وكان مستقبل الحارس الدولي الإسباني في الهواء، في ظل انتهاء عقده بشكل رسمي الصيف المقبل، مما يتيح له الرحيل بالمجان بل والتوقيع لأي نادٍ آخر في يناير القادم.

إلا أنه على ما يبدو أن مسؤولي اليونايتد نجحوا في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً من أجل تجديد عقده والحصول على أغلى راتب في العالم للاعب في مركز حراسة المرمى.

وكان وكلاء اللاعب يرغبون في مساواته بأليكسيس سانشيز، صاحب أغلى راتب في الفريق، 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ولكن تمكن مسؤولو أحمر مانشستر من الوصول إلى حل وسط ليتقاضى دي خيا 375 ألف باوند أسبوعياً.

ومن المقرر أن يوقع دي خيا على العقد الجديد بعد عودة بعثة اليونايتد من الجولات الاستعدادية للموسم الجديد، ومن المتوقع أن تكون مدة العقد هي 5 سنوات.

يُذكر أن حارس أتلتيكو مدريد الإسباني السابق يعد واحداً من أهم عناصر الفريق المانشستراوي على مدى السنوات القليلة الأخيرة، ولعب دوراً بارزاً في جلب الفريق للعديد من النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز بتصدياته الحاسمة والبارعة.