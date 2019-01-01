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"حماس": علاقاتنا مع سوريا مقطوعة و في أحسن حالاتها مع إيران

الثلاثاء 16 يوليو 2019 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": علاقاتنا مع سوريا مقطوعة و في أحسن حالاتها مع إيران


غزة / سما /

أكد رئيس مكتب العلاقات الدولية لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، أن علاقات الحركة مع سوريا مقطوعة حاليا، وأنها بأحسن صورها مع إيران.

وقال أبو مرزوق لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد أي تطورات في العلاقة مع سوريا هناك أحاديث كثيرة في الإعلام، سواء كانت من قبل متحدثين حتى من داخل الحركة أو داخل النظام السوري أو من المحيطين بهما أو من المتابعين، لكن لا زالت الأمور على ما هي عليه، لا يوجد تواجد للحركة في سوريا كما لا توجد علاقات مع سوريا حتى الآن"​​​.

وبخصوص العلاقة مع إيران أوضح أبو مرزوق أن علاقات الحركة مع إيران هي بأفضل حالاتها، قائلا: "هناك علاقات متينة مع الجمهورية الإسلامية ولم تنقطع إطلاقا في أي مرحلة من المراحل، ولكنها بين شد وجذب وهي الآن في أحسن صورها".

ويزور رئيس مكتب العلاقات الدولية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موسى أبو مرزوق، موسكو حاليا بدعوة من وزارة الخارجية الروسية.

يذكر أن الحديث عن عودة العلاقات بين "حماس" ودمشق عاد إلى التداول وبقوة منذ نحو شهر، قبل أن تنفي دمشق ذلك.

المصدر: سبوتنيك

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