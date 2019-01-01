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اعتقال 3 أسرى محررين بالضفة

الثلاثاء 16 يوليو 2019 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 3 أسرى محررين بالضفة


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، 3 أسرى محررين خلال مداهمات متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر سعيد زياد أبو هنية من بلدة عزون شرق قلقيلية، والأسير المحرر حسن كمال شواهنة من بلدة كفر ثلث جنوب شرق المدينة.

كما اعتقلت القوات الاسير المحرر ثائر قطيش من عتيل قضاء طولكرم، وداهمت منزل الأسير المحرر أحمد عبد الكريم الديك في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

واقتحم جنود الاحتلال منزل الأسير المحرر عمر البرغوثي -والد الشهيد صالح والأسير عاصم- في بلدة كوبر شمال غرب رام الله، إلى جانب منزل الشهيد محمد محمود بشارات في بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

واستهدف شبّان آلية لقوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع "كوع" قرب المدخل الشمالي لبلدة الرام شمال القدس المحتلة، بالإضافة إلى معسكر الجبل التابع لقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس شرقًا.

ونشب حريق في موقع لقوات الاحتلال إثر استهدافه بزجاجات حارقة قرب مخيم العروب شمال الخليل.

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