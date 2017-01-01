بالصور.. اشتية يسلم عبد المهدي وثيقة لمقبرة الشهداء العراقيين في نابلس

رام الله / سما /

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي،عن تسلم الأخير من نظيره الفلسطيني، محمد اشتية، وثيقة ملكية العراق لمقبرة الشهداء العراقيين في نابلس.

وقال المكتب ، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تسلم من رئيس وزراء دولة فلسطين محمد اشتية خلال لقائه اليوم في بغداد، رسالة تتضمن وثيقة ملكية للحكومة العراقية لمقبرة الشهداء العراقيين في مدينة نابلس، تعبيرا من الشعب الفلسطيني وحكومته عن الاعتزاز بالتضحيات التي قدمها العراقيون على أرض فلسطين".

وجاء في رسالة رئيس الوزراء الفلسطيني أن الوثيقة تؤكد أن تضحيات العراقيين من أجل فلسطين ضاربة جذورها في تاريخ البلدين.

وأشار مكتب عبد المهدي إلى أن الوثيقة والمؤرخة في 29-04-1949، تتضمن تفاصيل عن الموقع الجغرافي وعدد شهداء الجيش العراقي.

ووصل رئيس الوزراء الفلسطيني، امس، إلى العاصمة العراقية بغداد لبحث سبل مواجهة "صفقة القرن" وإيقافها.