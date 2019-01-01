استشهاد أسير داخل العزل الانفرادي بسجن "نيتسان"

القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الثلاثاء، استشهاد الأسير نصار طقاطقة في العشرينات من العمر، في العزل الانفرادي بسجن "نيتسان" الإسرائيلي في الرملة.

وأوضح أبو بكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت طقاطقة قبل نحو أسبوعين، بعد دهم منزل ذويه في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، ونقلته إلى سجن "الجلمة" للتحقيق، وبعدها تم نقله إلى العزل الانفرادي في "نيتسان"، واستشهد هناك.

وقال عضو اقليم حركة "فتح" في بيت لحم جواد ثوابتة ، إن قوات الاحتلال أعادت طقاطقة مبكل الأيدي إلى منزل ذويه قبل نحو أسبوعين، لتفتيشه، وأوسعته ضربا، قبل أن تعيده إلى السجن مرة أخرى.