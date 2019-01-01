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حفيد مانديلا: إسرائيل دولة تمييز عنصري بامتياز

الثلاثاء 16 يوليو 2019 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حفيد مانديلا: إسرائيل دولة تمييز عنصري بامتياز


القدس المحتلة / سما /

وصف شيف مانديلا، حفيد الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، دولة الاحتلال الإسرائيلي، بأنها دولة تقوم على قانون الفصل العنصري منذ نشأتها في عام 1948.

وقال مانديلا ضمن جلسة نقاشية في معرض "فلسطين إكسبو 2019"، الذي انتهت فعالياته بلندن قبل أيام، إنه وبتاريخ 19 تموز/ يوليو 2018، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يؤكد الطبيعة الحقيقية الإسرائيلية وواقعها، المتمثلة بكونها دولة "أبارتهايد"، أي قائمة على الفصل والتمييز العنصري.

وعدّد مانديلا خصائص التمييز العنصري المتبع من قبل الدول، ضاربا مثال دولته جنوب أفريقيا، وكيف توافرت فيها هذه الخصائص، التي تشابهت إلى حد بعيد من دولة الاحتلال الإسرائيلي.

الكلمة الكاملة لمانديلا في الفيديو التالي: 

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