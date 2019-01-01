بلدية غزة تنفذ حملة لمكافحة البعوض

غزة / سما /

أعلن قسم الصحة الوقائية في الإدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة أن عمليات مكافحة حشرة البعوض التي ينفذها القسم تمر بثلاث مراحل رئيسة يجري تنفيذها خلال فصول السنة الأربعة، للتمكن من الحد من انتشار الحشرة والتقليل من أثارها السلبية.

وذكر رئيس القسم محمد العشي في بيان أن المرحلة الأولى تتمثل في رصد دورة حياة الحشرة والأنواع الموجودة منها، ثم تليها فترة نشاط الحشرة، وأخيراً تتم من خلال الكشف عن أماكن تكاثر الحشرة بهدف استهدافها في عمليات المكافحة وتقليل انتشارها في تلك الأماكن.

وأوضح أن أولى عمليات مكافحة الحشرة تتركز في مكافحة الطور الضعيف وهي مرحلتي (البيضة واليرقة) وتجري من خلال البحث عن أماكن التجمعات المائية الراكدة والتخلص منها بطريقتين هما: الرش في حالة وجود بؤر كبيئة ثابتة، مثل برك تجميع مياه الأمطار والمصارف، أو بعمليات المسح الميداني التي تتم في فصلي الخريف والشتاء .

وتابع أن عمليات مكافحة حشرة البعوض من خلال المسح الميداني تجري من بيت لبيت في المناطق التي ينتشر فيها البعوض، حيث يتم التخلص من تجمعات المياه المتروكة داخل المنازل أو رش ومعالجة الحفر الامتصاصية الخاصة بالصرف الصحي في حالة وجودها في بعض المناطق التي لا يتواجد فيها شبكة للصرف الصحي.

وأوضح العشي أن عمليات المكافحة الفصلية تجري على مرحلتين، بحيث تشمل المرحلة الأولى فصلي الخريف والشتاء، فيما تشمل المرحلة الثانية فصلي الربيع والصيف.

ودعا العشي المواطنين الى ضرورة إتباع الإرشادات الخاصة بمكافحة البعوض والحشرات الضارة من خلال تغطية خزانات المياه المنزلية بإحكام، والتخلص من إطارات السيارات أو أي أوعية تتجمع فيها مياه الأمطار، وتجفيف المياه الراكدة ومعالجة طفح الصرف الصحي، وتغيير المياه الموجودة بالأوعية المخصصة للحيوانات والطيور.

وفيما يتعلق بأعمال المكافحة خلال شهر يونيو الماضي، أوضح العشي أن القسم استخدم نحو 2200 لتراً من المبيدات الخاصة بمكافحة البعوض والحشرات الأخرى الضارة في مناطق مختلفة من المدينة لاسيما في المناطق التي يتركز فيها انتشار البعوض في محيط برك تجميع مياه الأمطار ومحطات الصرف الصحي.