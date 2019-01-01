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اشتية يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي

الإثنين 15 يوليو 2019 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي


بغداد /سما/

 التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، في العاصمة العراقية بغداد، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، بحضور وفد وزاري فلسطيني وعدد من البرلمانيين العراقيين.

وبحث رئيس الوزراء مع رئيس البرلمان العراقي إمكانيات تحسين أوضاع فلسطينيي العراق، ومنحهم حقوقا تخفف من معاناتهم وتعزز صمودهم حتى عودتهم لوطنهم فلسطين.

وأكد اشتية خلال اللقاء على عمق العلاقات الفلسطينية العراقية، وحيا مواقف البرلمان والحكومة العراقية الداعمة للحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية والإقليمية.

وثمن رئيس الوزراء القرار العراقي بمقاطعة ورشة المنامة التي رفضها الشعب والقيادة الفلسطينية، موضحا أن استعادة العراق عافيته سياسيا واقتصاديا يشكل مصدر قوة لفلسطين.

من جانبه، جدد الحلبوسي، تأكيد دعم العراق شعبا وحكومة للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن البرلمان يعكس نبض الشعب العراقي المحب لفلسطين والمتحيز لها.

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