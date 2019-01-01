رئيس البرلمان الاردني ينتقد مشاركة بلاده بورشة البحرين

عمان /سما/

انتقد رئيس البرلمان الاردني عاطف الطراونة مشاركة بلاده في ورشة البحرين.

وقال الطراونة خلال جلسة نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين في عمان مساء الاثنين، بأن مشاركة الأردن في ورشة البحرين أو ما يعرف بالشق الاقتصادي لصفقة القرن "كانت خاطئة".

وأضاف، ان مجلس النواب ضد "صفقة القرن" وهي صفقة لتصفية القضية الفلسطينية، وأن "واجبنا الوقوف إلى جانب الفلسطينيين وتوحيد موقفنا معهم".

وأشار إلى أن مجلس النواب الاردني سأل الحكومة عن سبب المشاركة بورشة البحرين، فكانت إجابة الحكومة: "أننا ارسلنا امين عام وزارة المالية كشاهد عيان فقط".

وكانت الاحزاب والقوى والنقابات الاردنية ونواب بالبرلمان الاردني قد دانوا المشاركة الاردنية الرسمية بورشة البحرين.