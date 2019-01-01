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مقتل 11 أفغانياً بانفجار قنبلة في قندهار

الإثنين 15 يوليو 2019 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 11 أفغانياً بانفجار قنبلة في قندهار


قندهار /سما/

 قُتل 11 مدنياً، على الأقل، وأُصيب العشرات بجروح اليوم الاثنين عندما انفجرت قنبلة زرعتها حركة طالبان، بحسب مسؤولين، في جنوب أفغانستان لدى مرور العربة التي كانوا فيها.

وتأتي الحادثة بعد أسبوع على إعلان مسؤولين أفغان ومن طالبان "خطة طريق للسلام" تعهدوا فيها تجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

ووقع الانفجار عندما مرت عربة تقل العديد من الركاب على قنبلة زرعتها حركة طالبان على جانب الطريق، بحسب قائد الشرطة المحلية تادين خان.

ولم يتضح على الفور إذا كان الضحايا على متن حافلة أو في الجزء الخلفي من شاحنة كبيرة.

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