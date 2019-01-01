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الافراج بكفالة عن ضابط اسرائيلي قتل يهودي أثيوبي

الإثنين 15 يوليو 2019 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الافراج بكفالة عن ضابط اسرائيلي قتل يهودي أثيوبي


القدس المحتلة / سما /

اعلنت وزارة العدل الاسرائيلية الاثنين، الافراج بكفالة عن ضابط في الشرطة قتل برصاصه شابا يهودي اثيوبي، ما اثار احتجاجات واسعة.

وقال ضابط الشرطة الذي كان خارج الخدمة، انه عندما لاحظ شجارا بين شبان في 30 حزيران/ يونيو في كريات حاييم بالقرب من حيفا، حاول الفصل بينهم، وانه قام بإطلاق النار بعدما شعر بأن حياته في خطر ما ادى الى مقتل سولومون تيكا (19 عاما) .

لكن شهودا شككوا في روايته، وسيخضع الضابط لسلسلة من القيود مع استمرار التحقيق.

ولم تعلن الوزارة قيمة الكفالة التي فرضتها المحكمة على ضابط الشرطة في جلستها المغلقة. لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت ان "المبلغ هو خمسة الاف شيكل (نحو 1400 دولار)".

واندلعت احتجاجات عنيفة لليهود الاثيوبيين بعد مقتل الشاب طوال ثلاثة ايام في عدة مناطق في جميع أنحاء البلاد.

والاثنين، تظاهر عشرات الاثيوبيين على تل بالقرب من الكنيست الإسرائيلي، ورددوا شعارات "الشرطي القاتل مكانه السجن" و"جميعنا سولومون تيكا" و"لا اسود ولا ابيض جميعنا بشر".

وارتدى البعض قمصانا بيضاء تحمل أسماء 11 من الإثيوبيين الإسرائيليين قالوا "إنهم قُتلوا ظلما من قبل الشرطة".

وسعى بعض المتظاهرين إلى إغلاق طريق قريب لكن الشرطة منعتهم واعتقلت سبعة أشخاص.

ويبلغ عدد اليهود من أصول اثيوبية في إسرائيل نحو 140 ألف شخص، بينهم أكثر من 50 الفا ولدوا في هذا البلد.

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