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الاحتلال يُعيد 10 قوارب و معدات للصيادين في قطاع غزة

الإثنين 15 يوليو 2019 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُعيد 10 قوارب و معدات للصيادين في قطاع غزة


غزة / سما/

أعلن المكتب الإعلامي للمعابر بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سلمت مساء يوم الاثنين، 10 قوارب صغيرة ومعدات تابعة للصيادين في قطاع غزة ، كانت محتجزة لديه منذ أكثر من عام.

وأكد في تصريح صحفي وصول " 10 " قوارب صغيرة و" 5 " مواتير خاصة لقوارب الصيد ومعدات تابعة للصيادين قد تم حجزها من قبل البحرية الإسرائيلية في عرض البحر قبل أكثر من عام عبر المعبر عصر اليوم.

وكان نزار عياش نقيب الصيادين في غزة ، أكد أن سلطات الاحتلال ستعيد يوم الاثنين، "حسكات مجداف" ومحركات قوارب صيد، كانت قد صادرتها خلال السنوات الماضية من الصيادين في بحر القطاع.

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