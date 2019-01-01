وفد يتفقد عمل محطة ترحيل النفايات في قلقيلية

قلقيلية / سما /

تفقد ممثل مؤسسة جايكا اليابانية المهندس محمد البرغوثي، وممثلون عن الادارة العامة للمجالس المشتركة في وزارة الحكم وسلطة جودة البيئة محطة ترحيل النفايات الصلبة في قلقيلية، وذلك بحضور رئيس بلدية قلقيلية رئيس المجلس المشترك د. هاشم المصري ومدير عام مديرية الحكم المحلي في محافظة قلقيلية حاتم مسلم ونائبه يعقوب عصفور، والمدير التنفيذي للمجلس المهندس عتيد عفانه، وممثلون عن قسم النفايات الصلبة في بلدية قلقيلية.

واشار المصري الى ان الزيارة تهدف اجراء فحص لمحطة الترحيل، والتأكد من تحقق كافة المتطلبات البيئية ومتطلبات السلامة العامة، واعطاء التوصيات اللازمة للاستمرار بعمل المحطة بالشكل المطلوب. وأكد أن المشاريع التنموية التي من شأنها توفير خدمات أفضل للمواطنين كمحطة ترحيل النفايات الصلبة على سلم أولويات اعمال المجلس البلدي، الذي يسعى جاهدا لتطوير المدينة والنهوض بها لأعلى المستويات.