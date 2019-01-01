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التلفزيون المصري يوضح حقيقة إذاعة أذان الفجر الساعة العاشرة صباحا

الإثنين 15 يوليو 2019 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
التلفزيون المصري يوضح حقيقة إذاعة أذان الفجر الساعة العاشرة صباحا


القاهرة /سما/

رد التلفزيون الرسمي في مصر على التقارير التي نشرت حول إذاعته أذان الفجر، يوم أمس الأحد 14 يوليو، الساعة العاشرة والنصف صباحا.

ونفت رئيسة قطاع التلفزيون في ماسبيرو، نائلة فاروق، ما تم تداوله من وجود خطأ في بث أذان الفجر على شاشة قناة الفضائية المصرية صباح يوم الأحد.

وقالت نائلة من خلال تصريحات صحفية إن ما حدث هو بث الأذان على شاشة الفضائية الموجهة لأمريكا، وهو ما تسبب في حالة من اللغط لدى بعض المشاهدين.

وأوضحت أن إذاعة الأذان في العاشرة والنصف صباحا تكون مناسبة لموعد بثه في أمريكا، نظرا لفروق التوقيت، حيث إن القناة تخاطب الجاليات المصرية والعربية بالخارج.

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