نيابة غزة: استخدام السلاح في المناسبات العامة جريمة يعاقب عليها القانون

غزة / سما/

أعلنت النيابة العامة بغزة، قيامها بالتنسيق مع أقسام ودوائر الشرطة والمباحث العامة في كافة المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق من يثبت استخدامه للسلاح في المناسبات وخاصة يوم إعلان نتائج الثانوية العامة.

وأضافت النيابة في بيان لها، "حرصاً منا على حماية أمن و سلامة واستقرار المجتمع الفلسطيني؛ و حفظ حقوقه؛ و صون حرياته؛ و منع تكدير صفو الطمأنينة العامة؛ و إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية و القانونية؛ و حفاظاً على أرواح المواطنين؛ و تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون فإن النيابة العامة ستقوم وبالتنسيق مع أقسام و دوائر الشرطة و المباحث العامة في كافة المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق من يثبت استخدامه للسلاح في المناسبات و خاصة يوم إعلان نتائج الثانوية العامة".

وأكدت أن استخدام السلاح في مثل هذه المناسبات يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مضيفاً: إننا نتمنى لكافة أبناء شعبنا السلامة والإستقرار في ظل مجتمع يسوده العدل و الإنصاف.