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الشيخ يعلق على تصريحات فتحي حماد!

الإثنين 15 يوليو 2019 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يعلق على تصريحات فتحي حماد!


رام الله / سما /

علق حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية، مساء اليوم الاثنين، على تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس فتحي حماد.

وقال  في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر إن " تصريحات فتحي حماد تنم عن جهل وتخلف وتطرف مزعوم وغباء في فهم حقيقة الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي" على حد تعبيره.

وأوضح الشيخ أن " صراعنا مع الاحتلال هو صراع سياسي وطني وليس صراعا دينيا مع اليهود!! ، مستدركا: نحن ضد الاحتلال ونقاومه لاننا عشاق حرية واستقلال ولسنا ضد دين من الأديان".

تصريحات فتحي حماد تنم عن جهل وتخلف وتطرف مزعوم وغباء في فهم حقيقة الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي. صراعنا مع الاحتلال هو صراع سياسي وطني وليس صراعا دينيا مع اليهود!! نحن ضد الاحتلال ونقاومه لاننا عشاق حرية واستقلال ولسنا ضد دين من الأديان .

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) July 15, 2019

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