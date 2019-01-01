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الاتحاد العام للصحفيين العرب يستنكر تصريحات "غرينبلات"

الإثنين 15 يوليو 2019 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد العام للصحفيين العرب يستنكر تصريحات "غرينبلات"


غزة / سما/

استنكر الاتحاد العام للصحفيين العرب بشدة تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات التي هاجم فيها نقابة الصحفيين الفلسطينيين، معتبرًا أنها تصريحات تندرج في صلب السياسة الجديدة المنحازة لجرائم الاحتلال.

وأضاف البيان الصادر عن الاتحاد اليوم الاثنين، أن هذه التصريحات تعكس مدى انحياز الإدارة الأمريكية للاحتلال، كما جردتها من أية شرعية بالنسبة للقضية الفلسطينية.

وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب تضامنه الكامل مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين وقراراتها التي اتخذتها سواء المتعلقة "بصفقة القرن"، أو رفضها الدعوة لزيارة البيت الأبيض الأمريكي فى محاولة بائسة للخضوع للمخطط الأمريكي الإسرائيلي الذى يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأشاد الاتحاد بموقف الصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية الذين أعلنوا عن تضامنهم مع الصحفيين الفلسطينيين، ووقفوا ضد تصريحات المسئول الأمريكي، وأيضًا بموقف الصحفيين الأفارقة الذين أعلنوا تضامنهم مع زملائهم الصحفيين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن تصريحات المسئول الأمريكي لن تنال من عزيمة الزملاء الصحفيين الفلسطينيين، واصفا إياه بأنها تعد حلقة من سلسلة التصريحات الأمريكية التي تتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وشدد الاتحاد على تضامنه المطلق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين باعتبارها الممثل الشرعي والقانوني لجموع الصحفيين الفلسطينيين ضد المخطط الإسرائيلي الأمريكي الخبيث.

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