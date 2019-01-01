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الاحتلال يمطر المواطنين بقنابل الغاز بعد اغلاق بوابة "عزبة الطيب"

الإثنين 15 يوليو 2019 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمطر المواطنين بقنابل الغاز بعد اغلاق بوابة "عزبة الطيب"


قلقيلية / سما /

اعتدى جنود الاحتلال على المواطنين بالقاء قنابل الغاز بكثافة نحوهم بعد اغلاق بوابة عزبة الطبيب شرق قلقيلية بشكل مفاجىء اليوم .

واكد شهود عيان، قيام الجنود بالقاء قنابل الغاز على المواطنين داخل مركباتهم الذين رفضوا اجراءات قوات الاحتلال باغلاق البوابة ".

واضافوا :" تم اغلاق مدخل بلدة عزون الشمالي المعروف بمدخل البوابة المطل على الطريق الالتفافي رقم 55 واحضار مركبة شرطة للمكان ، وادى اغلاق المدخل إلى ازمة مرورية خانقة وتجمع المركبات في طابور طويل ".

وفي ذات السياق أقام جيش الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل قلقيلية الشرقي مع تواجد للشرطة الاسرائيلية على الحاجز لتحرير المخالفات المرورية .

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