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الوزير السابق مفيد الحساينة يُعلن تشكيل "التكتل الفلسطيني"

الإثنين 15 يوليو 2019 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوزير السابق مفيد الحساينة يُعلن تشكيل "التكتل الفلسطيني"


غزة / سما /

 أعلن وزير الأشغال والإسكان السابق، الدكتور مفيد الحساينة، عن تشكيل "التكتل الفلسطيني"، مبينًا أنه سيكون تكتلًا اجتماعيًا، شبابيًا، اغاثيًا، وليس له علاقة بمجال السياسة.

وأكد الحساينة في تصريحات صحفية، ان فكرة تشكيل تكتل فلسطيني اجتماعي جاءت بعد التواصل مع أكاديميين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك "بهدف معالجة عدة قضايا كبيرة ومؤلمة خاصة في ظل الانقسام، تتعلق بالوضع التعليمي، لا سيما أن هناك عددا كبيرا من ابناء الشعب الفلسطيني الذين تخرجوا من الجامعات ولا يستطيعون دفع رسوم مقابل اصدار الشهادة الجامعة".

وبين الحساينة، أن هذا "التكتل ليس له علاقة بالسياسية، وإنما مخصص لقضايا اجتماعية، وخاصة في ظل الانقسام والحصار الذي مضى عليه أكثر من 12 عاما.

وأضاف: "هناك قضايا اجتماعية كبيرة جداً، يعاني منها الشعب الفلسطيني نتيجة الانقسام، بالاضافة الى قضايا السفر والعلاج".

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