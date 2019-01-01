نتنياهو يعين مدافعا عن "المثليين" متحدثا باسمه

القدس المحتلة / سما /

عين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مسؤولا بالدفاع عن حقوق المثليين متحدثا جديدا باسمه للإعلام الأجنبي.

وأعلن نتنياهو في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، أمس الأحد، عن تعيينه إيفان كوهين بالمنصب الذي ظل شاغرا منذ أيلول/ سبتمبر العام الماضي.

ويعمل كوهين (51 عاما) مدرسا للعلوم اللغوية في جامعة تل أبيب التي تخرج فيها، وولد في جنوب أفريقيا، وهاجر مع ذويه إلى إسرائيل عندما كان في سن تسعة أعوام.

وأعار نتنياهو في تغريدته اهتماما خاصا إلى أن كوهين هو مؤسس تجمع مختص بحقوق المثليين جنسيا في حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء.

ويعرف كوهين كمؤسس ومدير نادي تل أبيب للعبة "سكرابل"، وشارك في بعض المسابقات الدولية لهذه اللعبة، لكن لم يُعرف شيء عن تجربته السابقة على صعيد الدبلوماسية الدولية.

وجاء ذلك بعد نحو شهر من تعيين نتنياهو المثلي أمير أوحانا وزيرا للعدل في حكومته.

وأجبر سلف كوهين ديفين كيس على ترك العمل في منصبه في سبتمبر الماضي، واستقال رسميا في ديسمبر، بعد ورود تقرير إعلامي تضمن اتهامه من قبل عشرات النساء بالتحرش بهن جنسيا.