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اشتية يصل العراق في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري ورجال أعمال

الإثنين 15 يوليو 2019 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يصل العراق في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري ورجال أعمال


بغداد /سما/

 وصل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، الى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية، حيث سيلتقي نظيره العراقي عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بالإضافة الى رئيس الجمهورية برهم صالح.

وكان في استقبال رئيس الوزراء في المطار وزير التجارة العراقي محمد العاني، وعدد من الشخصيات الرسمية والسلك الدبلوماسي العراقي.

ويرافق رئيس الوزراء خلال زيارته الى العراق وزير الخارجية رياض المالكي، ووزير المالية شكري بشارة، ووزير الاقتصاد خالد العسيلي، ووزير الزراعة رياض العطاري، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وعدد من رجال الأعمال.

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