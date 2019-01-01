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جامعة القدس توقع اتفاقية تعاون مع جامعة هامبورغ

الإثنين 15 يوليو 2019 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة القدس توقع اتفاقية تعاون مع جامعة هامبورغ


القدس المحتلة / سما /

 وقعت جامعة القدس اتفاقية تعاون أكاديمي وطلابي وإنشاء برنامج جديد في كلية المهن الصحية، مع جامعة هامبورغ للموسيقى والدراما الألمانية.

ووقع الاتفاقية عن جامعة القدس رئيسها عماد أبو كشك، وعن جامعة هامبورغ مايكل تروشكي.

وبينت الجامعة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الاتفاقية تدلل على المستوى الأكاديمي والعلمي المرموق الذي باتت تحظى به جامعة القدس، والاهتمام الذي توليه لتقديم البرامج النوعية التي من شأنها رفع القدرات الذاتية.

وأكد أبو كشك أهمية الاتفاقية كونها تؤسس لتعاون في أحد المجالات العصرية الجديدة على التعليم العالي في جامعة القدس وفلسطين، وذلك ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية في فتح آفاق تعليمية جديدة وبرامج تتوافق مع تطور العصر، حيث سيتم الاستفادة من الخبرة الألمانية واستخدام مرافقها وأبحاثها في مساعدة الأكاديميين والطلبة في جامعة القدس.

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