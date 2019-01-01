هيئة الصناديق العربية والإسلامية وهيئة الأعمال الخيرية الإماراتية توقعان مذكرة تفاهم

رام الله / سما /

وقع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي مع المفوض العام لهيئة الأعمال الخيرية لدى دولة فلسطين إبراهيم الراشد، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون.

وقال قطامي خلال توقيع المذكرة، اليوم الاثنين، في مقر هيئة الصناديق العربية والإسلامية بمدينة رام الله، إن المذكرة تهدف لدفع عجلة المشاريع التنموية والخدمات الإغاثية المتنوعة لصالح الشعب الفلسطيني، بما يضمن تحقيق توجهات الرئيس محمود عباس والحكومة لخدمة الفئات الأكثر تهميشاً في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.

وأشاد قطامي بدور الهيئة في دفع عجلة التنمية الشاملة في فلسطين، وتعزيز صمود المواطنين من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع والبرامج التطويرية في مختلف القطاعات التنموية، لتوفير أفضل الخدمات.

وأكد أن الهيئة تعمل في كافة المحافظات انسجاماً مع المنهجية الثابتة والتي تتمحور في مجملها لتقديم المشاريع التطويرية لخدمة أعمال البنية التحتية في قطاعات التعليم، والصحة، والحكم المحلي، والتمكين الاقتصادي والإسكان.

بدوره، أكد الراشد أن الاتفاقية تعد فرصة لمد جسور التعاون في تمويل المشاريع الإنسانية والتطويرية، من خلال البرامج الاجتماعية التي تقوم عليها الهيئة.

وأضاف أن هذا التعاون هو بداية للتنسيق والتعاون المثمر مع الحكومة ممثلة بمكتب الصناديق العربية والإسلامية للعمل ضمن أولويات الوزارات.