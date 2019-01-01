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حماس تعقب على تصريحات القيادي فتحي حماد

الإثنين 15 يوليو 2019 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على تصريحات القيادي فتحي حماد


غزة / سما /

أكدت حركة "حماس" أن تصريحات عضو المكتب السياسي للحركة، فتحي حماد، خلال مسيرات العودة الجمعة الماضية "لا تعبر عن مواقف الحركة الرسمية وسياستها المعتمدة والثابتة التي نصت على أن صراعنا مع الاحتلال الذي يحتل أرضنا ويدنس مقدساتنا، وليس صراعًا مع اليهود في العالم ولا مع اليهودية كدين".

 وقالت الحركة في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، إنها سبق واستنكرت الاعتداءات التي استهدفت يهودًا آمنين في أماكن عبادتهم".

وأضافت الحركة: "إن مسيرات العودة وكسر الحصار مسيرات شعبية سلمية تهدف إلى تثبيت حق العودة وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وأن الاجماع الوطني على شعبيتها وسلميتها لا يعني السماح للاحتلال بالتغول على المتظاهرين السلميين وقتلهم واستهدافهم".

ودعت الجماهير للالتزام بما تقرره الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار من سياسات وقرارات وفعاليات.

وجددت الحركة تقديرها الكبير للوسطاء كافة وفي مقدمتهم الأشقاء المصريين على جهودهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتحقيق الوحدة الوطنية.

وكان حماد ألقى خطابًا مطوّلًا الجمعة الماضية، تحدث فيه عن قتل اليهود، وعن بعض النقاط التي أثارت حالة من الجدل في أوساط المراقبين واعتبروه خطابًا ارتجاليًا.

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