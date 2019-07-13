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الديمقراطية: الانتخابات المحلية أثبتت حضور الجبهة كقوة ثانية في الضفة المحتلة

الإثنين 15 يوليو 2019 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية: الانتخابات المحلية أثبتت حضور الجبهة كقوة ثانية في الضفة المحتلة


رام الله / سما /

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم الاثنين في 15/7/2019 إنها شكلت القوة الثانية في جولة الإنتخابات المحلية التي جرت في الضفة الفلسطينية.

وكانت الإنتخابات التكميلية، وإنتخابات الإعادة، جرت يوم 13/7/2019 في 18 هيئة محلية، في الضفة الفلسطينية، لم يتم تقديم مرشحين في 4 هيئات محلية، فتم تأجيلها حتى موعد لاحق، وفازت في التزكية قوائم في 7 هيئات محلية، وجرت الإنتخابات في 7 هيئات محلية أخرى.

وبناء على النتائج الرسمية التي أعلن عنها رئيس لجنة الإنتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر، يوم أمس الأحد في 14/7/2019 في مؤتمر صحفي عقده في لجنة الإنتخابات في رام الله تبين أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين شكلت القوة الثانية بين اللوائح الفائزة في هذه الجولة من الإنتخابات.

وقالت الجبهة، إنها تقدر عالياً الثقة الغالية التي منحها الناخبون لمرشحي الجبهة، إن في الفوز بالتزكية أو حيث جرت عملية الإقتراع، وتؤكد أن ممثليها في المجالس المحلية والبلدية في أكثر من 115 هيئة محلية، سيبدون الحرص الشديد على صون مصالح المواطنين، وتوفير الخدمات البلدية التي من شأنها أن تعزز من صمود أبناء شعبنا في معركته الوطنية، من أجل الخلاص من الإحتلال والإستيطان والفوز بالحرية والإستقلال.

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