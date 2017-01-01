قيادي بحماس: هذا ما سيبحثه وفد الحركة بموسكو ويوضح حقيقة علاقة ملف المصالحة بالزيارة!

القدس المحتلة / سما /

قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الاثنين، إن وفدًا من قيادة الحركة وصل اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو.

وبحسب صحيفة القدس المحلية، أوضح بدران أن الوفد سيترأسه الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي للحركة.

وبين في حديث مقتضب، أن الزيارة إلى موسكو تأتي في إطار توثيق العلاقات الثنائية بين الحركة والحكومة الروسية. نافيًا أن يكون لها علاقة بملف المصالحة.

وقالت مصادر فلسطينية مقربة من الحركة، إن الوفد يضم إلى جانب رئيس ملف العلاقات الدولية في المكتب السياسي أبو مرزوق، القيادي محمد صوالحة عضو مكتب العلاقات الدولية، إلى جانب ممثل الحركة في روسيا والذي لم يكشف عن هويته سابقًا.

وكانت الحركة أعلنت في سبتمبر/ أيلول 2017 عن تعيين ممثل لها في موسكو دون أن تكشف عن هويته.

وقالت وسائل إعلام عربية مختلفة في الأيام الماضية، إن الوفد سيبحث مع المسؤولين الروسيين عدة قضايا منها إمكانية عقد اجتماع موسع للفصائل لبحث ملف المصالحة، كما سيبحث إمكانية وساطة روسيا لإعادة العلاقات بين حماس والنظام السوري.

ورفضت المصادر، تأكيد أو نفي تلك المعلومات بشأن بحث قضية عودة العلاقات مع سوريا. مشيرةً إلى أنه سيصدر بيان في انتهاء الزيارة لكشف ما تم التباحث حوله.