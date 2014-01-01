"غولاني": سنعيد هدار من غزة لـ"تل أبيب"

القدس المحتلة / سما /

تعهد "ايتسيك كوهين" قائد لواء "جفعاتي" مساء اليوم الاثنين، بإعادة جثة الضابط المفقود في قطاع غزة هدار جولدن ودفنها في تل أبيب.

وقال كوهين خلال حفل تولي مهام منصبه، إن لواء جفعاتي يتذكر الملازم الراحل غولدن وجميع جنود الجيش المفقودين، مضيفًا "ما زلنا ملتزمين برحلة لم تكتمل بعد، وسنعمل كل شيء لاستعادة كامل جثمانه ودفنه في إسرائيل".

وتوعد كوهين بالعمل الدائم على كافة الجبهات من أجل تحقيق "الانتصارات" و"تدمير الأعداء"، على حد تعبيره.

يشار إلى أن هدار جولدن فقدت آثاره خلال عملية عسكرية في مدينة رفح في حرب 2014 على غزة ، حيث عرفه الجيش الإسرائيلي بأنه قتيل، فيما لم تتحدث حماس علانيةً عن أسره كما جرى مع الجندي أورون شاؤول، وأبقت المعلومات سرية.