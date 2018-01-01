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المجلس الاستشاري لـ"فتح" : الاونروا ومفوضها يتعرضان لهجمة شرسة من الادارة الامريكية

الإثنين 15 يوليو 2019 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الاستشاري لـ"فتح" : الاونروا ومفوضها يتعرضان لهجمة شرسة من الادارة الامريكية


رام الله /سما/

قال امين سر المجلس الاستشاري لحركة "فتح" نصر يوسف ان المجلس توقف طويلا في اجتماعاته الاخيرة امام الهجمة الشرسة التي تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" ومفوضها العام بهدف تصفيتها وانهاء خدماتها.

وقال "يوسف" في تصريحات له اليوم ان تلك الهجمة التي تتعرض لها الاونروا ومفوضها من الادارة الاميركية تأتي في توقيت خطير يهدف الى تصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين وصولا الى تنصل الامم المتحدة من مسؤوليتها تجاه السياسية والتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني.

وثمن امين سر المجلس الاستشاري لـ"فتح" المواقف لكل من ساهم في مواجهة محاولات تصفية الاونروا مشيدا بالجهد الكبير الذي بدله "بيير كرهينبول" مفوض الاونروا في منع تصفية الاونروا في العام 2018 وسد العجز المالي .

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