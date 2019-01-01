  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة تصدر بيان حول وفاة المواطنة اسراء عمار

الإثنين 15 يوليو 2019 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تصدر بيان حول وفاة المواطنة اسراء عمار


غزة / سما /

أصدرت وزارة الصحة بيانا توضيحيا حول وفاة المواطنة اسراء عمار التي أعلن عن وفاتها في وقت سابق.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

تتقدم وزارة الصحة لذوي الفقيدة بخالص التعازي والمواساة و تود الاشارة الى ان الفقيدة كانت تعاني من مرض استقلابي ( مرض في التمثيل الغذائي ) منذ ولادتها وهو ما عرضها لانتكاسات صحية متكررة  ادت الى مراجعتها مرات عدة للمستشفى  وكان من بينها المبيت في العناية المركزة وهذا المرض يتسبب في مضاعفات شديدة قد تودي بالحياة.

وتشير الوزارة الى ان الفقيدة وصلت للمستشفى بمضاعفات خطيرة لهذا المرض لم تفلح معها جهود الطواقم الطبية من انقاذ حياتها وانطلاقاً من المسؤولية الاخلاقية والمهنية فان الوزارة قامت بتشكيل لجنة للتحقق من سلامة الاجراءات التي تمت.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: القسام يكشف تفاصيل مثيرة حول مقتلة كوماندوز الاحتلال البحرية

تفاصيل اجتماع المخابرات المصرية مع الفصائل وتطورات ملفي التهدئة والمصالحة

شاهد: شقيق أمير قطر ينشر صورة لتميم تثير تفاعل المغردين

الصحة بغزة تعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة مواطنة حامل

مركز بحثي: رغم الهدنة "حماس" تخشى هجوم إسرائيلي مباغت

عرض أمريكي على حزب الله مقابل التخلي عن إيران وهذه تفاصيله ..

غزة: وفاة طفل بحادث و فتاة بعد أيام على زواجها اثر وعكة صحية

الأخبار الرئيسية

التربية: نتائج التوجيهي الخميس القادم

bd235ace1a6435d4a50cf9cba0a785796

غضب وتظاهرات في مخيمات لبنان بعد قرارات حكومية ضد العمال الفلسطينيين

ملادينوف يستنكر بشدة التصريحات "التحريضية" للقيادي في حماس فتحي حماد

68280

قائد الفرقة الفولاذية: نستعد للمعركة القادمة في أي وقت و قطاع غزة الهدف المركزي

صحيفة عبرية: الحرب المقبلة على قطاع غزة ليست بعيدة و ستكون أكثر دموية