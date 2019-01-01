الصحة بغزة تصدر بيان حول وفاة المواطنة اسراء عمار

غزة / سما /

أصدرت وزارة الصحة بيانا توضيحيا حول وفاة المواطنة اسراء عمار التي أعلن عن وفاتها في وقت سابق.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

تتقدم وزارة الصحة لذوي الفقيدة بخالص التعازي والمواساة و تود الاشارة الى ان الفقيدة كانت تعاني من مرض استقلابي ( مرض في التمثيل الغذائي ) منذ ولادتها وهو ما عرضها لانتكاسات صحية متكررة ادت الى مراجعتها مرات عدة للمستشفى وكان من بينها المبيت في العناية المركزة وهذا المرض يتسبب في مضاعفات شديدة قد تودي بالحياة.

وتشير الوزارة الى ان الفقيدة وصلت للمستشفى بمضاعفات خطيرة لهذا المرض لم تفلح معها جهود الطواقم الطبية من انقاذ حياتها وانطلاقاً من المسؤولية الاخلاقية والمهنية فان الوزارة قامت بتشكيل لجنة للتحقق من سلامة الاجراءات التي تمت.