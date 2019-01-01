إدارة معتقل "نفحة" تقمع محامي الهيئة الاسير طارق برغوث

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إدارة معتقل "نفحة" الاحتلالي، قمعت محامي الهيئة الاسير طارق برغوث، بدون أي مبرر.

وبينت الهيئة أن إدارة المعتقل تعمدت تكبيل الأسير برغوث ووضع الكلبشات الحديدية بيديه ورجليه بشكل محكم عند نقله بما يسمى "البوسطة"، تجنباً لهروبه، بذريعة أن يشكل تهديدا ًوخطرا على السجانين.

يذكر بأن قوات الاحتلال كانت اعتقلت محامي الهيئة برغوث بتاريخ 27 شباط المنصرم، وكذلك زوجته وشقيقه للضغط عليه لانتزاع اعترافات منه لكن تم الافراج عنهما لاحقاً، وستعقد جلسة للأسير برغوث يوم غد الثلاثاء للنطق بالحكم بحقه.