  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكيلة تبحث مع البنك الدولي سبل دعم القطاع الصحي الفلسطيني

الإثنين 15 يوليو 2019 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة تبحث مع البنك الدولي سبل دعم القطاع الصحي الفلسطيني


رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة مع مديرة التنمية البشرية في مكتب البنك الدولي في فلسطين سميرة حلس، سبل دعم وتعزيز صمود النظام الصحي الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة الكيلة مع حلس في رام الله، اليوم الاثنين، ضم وحدة إدارة مشروع تعزيز صمود النظام الصحي بفلسطين والإدارات العامة ذات العلاقة في وزارة الصحة.

وأشادت وزيرة الصحة بدور البنك الدولي في دعم القطاع الصحي الفلسطيني، وطالبت بإطلاق مرحلة ثانية من مشروع دعم وتعزيز صمود النظام الصحي لتغطية الجوانب ذات الأولوية في قطاع الصحة.

وطالبت وزيرة الصحة خلال اجتماعها مع البنك الدولي بتعيين مدققين طبيين وماليين لدعم قطاع التحويلات الطبية، ودعم تدريبات وبناء القدرات الطبية في التخصصات التي من شأنها ترشيد التحويلات الطبية.

من جهتها، استعرضت حلس المشاريع التي يعكف البنك الدولي على تنفيذها في القطاع الصحي الفلسطيني، إضافة إلى المشاريع المستقبلية، مؤكدة أن البنك الدولي مهتم وملتزم بتطوير النظام الصحي الفلسطيني بما يحقق الأهداف الوطنية التي تراها وزارة الصحة.

وناقش الاجتماع مشروع تعزيز صمود النظام الصحي الفلسطيني ومكوناته والتي تستهدف تحسين وتطوير نظام التحولات الطبية والتأمين الصحي والتغطية الصحية الشاملة، إضافة إلى دعم الاستجابة لحالة الطوارئ في قطاع غزة.

وبحثت وزيرة الصحة مع البنك الدولي استراتيجية الاتصال والتواصل فيما يخص التحويلات والشكاوى والتأمين الصحي، والحملة الإعلامية التي تعكف الوزارة من خلال المشروع لإطلاقها قريباً.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: القسام يكشف تفاصيل مثيرة حول مقتلة كوماندوز الاحتلال البحرية

تفاصيل اجتماع المخابرات المصرية مع الفصائل وتطورات ملفي التهدئة والمصالحة

شاهد: شقيق أمير قطر ينشر صورة لتميم تثير تفاعل المغردين

الصحة بغزة تعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة مواطنة حامل

مركز بحثي: رغم الهدنة "حماس" تخشى هجوم إسرائيلي مباغت

عرض أمريكي على حزب الله مقابل التخلي عن إيران وهذه تفاصيله ..

غزة: وفاة طفل بحادث و فتاة بعد أيام على زواجها اثر وعكة صحية

الأخبار الرئيسية

التربية: نتائج التوجيهي الخميس القادم

bd235ace1a6435d4a50cf9cba0a785796

غضب وتظاهرات في مخيمات لبنان بعد قرارات حكومية ضد العمال الفلسطينيين

ملادينوف يستنكر بشدة التصريحات "التحريضية" للقيادي في حماس فتحي حماد

68280

قائد الفرقة الفولاذية: نستعد للمعركة القادمة في أي وقت و قطاع غزة الهدف المركزي

صحيفة عبرية: الحرب المقبلة على قطاع غزة ليست بعيدة و ستكون أكثر دموية