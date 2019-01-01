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النائب الأمريكية من أصول فلسطينية طليب تطالب بعزل ترامب وتصفه: "الرئيس الفاشل"

الإثنين 15 يوليو 2019 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب الأمريكية من أصول فلسطينية طليب تطالب بعزل ترامب وتصفه: "الرئيس الفاشل"


واشنطن /سما/

 ردت النائب الأمريكي، رشيدة طليب، على الرئيس دونالد ترامب بعد هجومه على العضوات التقدميات الديمقراطيات، واقتراحه عودتهن إلى بلدانهن الأصلية.

وقالت طليب يوم الاثنين، في تغريدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هل تريدون ردا على فشل الرئيس، الذي لا يحترم القانون؟ إنه الأزمة... أيدولوجيته خطيرة، يجب عزله".

وطليب من أصول فلسطينية، واحدة من أربع عضوات في الكونغرس، اشتبكن مع رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي الأسبوع الماضي، ولكن بيلوسي كانت من أوائل الديمقراطيين الذين نددوا بسرعة بتغريدة ترامب، وقالت إن تغريدته تظهر بأنه يهدف إلى جعل أمريكا بيضاء مرة أخرى".

وكتب ترامب سابقا على صفحته في "تويتر" أن "عضوات كونغرس ديمقراطيات تقدميات أتين إلى الولايات المتحدة من الدول التي تعد حكوماتها كارثة كاملة، وهي الأسوأ والأكثر فسادا في العالم كله، يعلمن حاليا الناس في الولايات المتحدة، التي تعد أعظم وأقوى دولة في العالم، كيف يجب أن تحكم الحكومة!".

وأضاف: "ليذهبن إلى أوطانهن ويساعدن في إعادة إعمار الأماكن المدمرة بالكامل والمليئة بالمجرمين، ثم يمكنهن أن يصلن إلينا وأن يعرضن لنا ما الذي يجب عمله.. أعتقد أن نانسي بيلوسي ستكون سعيدة باحتمال تنظيم رحلات مجانية لهم".

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