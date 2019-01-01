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2759 معتقلًا لدى الاحتلال منذ بداية العام

الإثنين 15 يوليو 2019 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
2759 معتقلًا لدى الاحتلال منذ بداية العام


رام الله / سما /

وثّقت مؤسسات فلسطينية تعنى بقضايا الأسرى، اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، 2759 فلسطينيًا، منذ بداية عام 2019.

وقال نادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى، في بيان مشترك، اليوم الاثنين، إن من بين المعتقلين 446 طفلا، و76 سيدة.

ولفت البيان إلى أن الاعتقالات تمت في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، وقطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن عددًا من المعتقلين، أفرج عنهم بعد فترة قصيرة دون محاكمة.

وبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتى نهاية حزيران/ يونيو نحو 5500، منهم 43 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 220.

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