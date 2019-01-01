  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسمياً .. كاسياس ينال وظيفة غير متوقعة في بورتو

الإثنين 15 يوليو 2019 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. كاسياس ينال وظيفة غير متوقعة في بورتو


وكالات / سما /

أعلن نادي بورتو البرتغالي عن انضمام الحارس الأسطوري لمنتخب إسبانيا، وريال مدريد السابق إيكر كاسياس لطاقم العمل التدريبي مع استمرار تعافيه من مشاكل القلب التي عانى منها في الموسم الماضي.

وكان الحارس الإسباني الكبير إيكر كاسياس قد تعرض لمشكلة قلبية شهر مايو الماضي، جعلته يبتعد عن فريقه بورتو البرتغالي المرتبط معه بعقد حتى صيف عام 2020.

أثناء تلك الفترة، قام إيكر كاسياس صاحب 38 عامًا بالتفكير في الاعتزال بشكل نهائي، ولكنه حتى وقتنا هذا لم يصرح بذلك، وسيقوم خلال فترة تعافيه بالعمل مع الطاقم الفني لفريق بورتو.

وقام الموقع الرسمي لنادي بورتو البرتغالي بالإعلان عن انضمام إيكر كاسياس للكادر التدريبي أثناء فترة تعافيه من مشاكل القلب، وسيكون كاسياس همزة الوصل بين الفريق وإدارة النادي.

وتحدث إيكر كاسياس لموقع النادي بعد الإعلان عن دوره الجديد في الفريق قائلاً “سأفعل شيئاً مختلفاً عما كنت أفعله عادةً، وسيكون دوري أن أكون همزة الوصل بين الفريق والإدارة”.

وأضاف “تحدث معي رئيس النادي في الموسم الماضي بعد الأزمة التي تعرضت لها، وقال لي بأنه يريد مني البقاء مع الفريق، لأنه سيكون هناك العديد من التغييرات، وسأحاول بذل قصارى جهدي من أجل مساعدة زملائي في الفريق”.

الجدير بالذكر أن إيكر كاسياس لم يعلن من قريب أو بعيد عن اعتزاله كرة القدم.

#كاسياس #بورتو

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: القسام يكشف تفاصيل مثيرة حول مقتلة كوماندوز الاحتلال البحرية

تفاصيل اجتماع المخابرات المصرية مع الفصائل وتطورات ملفي التهدئة والمصالحة

حقيقة تحديد موعد نتائج الثانوية العامة 2019 في فلسطين

شاهد: شقيق أمير قطر ينشر صورة لتميم تثير تفاعل المغردين

الصحة بغزة تعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة مواطنة حامل

مركز بحثي: رغم الهدنة "حماس" تخشى هجوم إسرائيلي مباغت

عرض أمريكي على حزب الله مقابل التخلي عن إيران وهذه تفاصيله ..

الأخبار الرئيسية

التربية: نتائج التوجيهي الخميس القادم

ملادينوف يستنكر بشدة التصريحات "التحريضية" للقيادي في حماس فتحي حماد

68280

قائد الفرقة الفولاذية: نستعد للمعركة القادمة في أي وقت و قطاع غزة الهدف المركزي

صحيفة عبرية: الحرب المقبلة على قطاع غزة ليست بعيدة و ستكون أكثر دموية

موقع عبري يكشف : حرب غزة خلفت مرضى نفسيين والحكومة تخلت عنهم