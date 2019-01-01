رسمياً .. كاسياس ينال وظيفة غير متوقعة في بورتو

وكالات / سما /

أعلن نادي بورتو البرتغالي عن انضمام الحارس الأسطوري لمنتخب إسبانيا، وريال مدريد السابق إيكر كاسياس لطاقم العمل التدريبي مع استمرار تعافيه من مشاكل القلب التي عانى منها في الموسم الماضي.

وكان الحارس الإسباني الكبير إيكر كاسياس قد تعرض لمشكلة قلبية شهر مايو الماضي، جعلته يبتعد عن فريقه بورتو البرتغالي المرتبط معه بعقد حتى صيف عام 2020.

أثناء تلك الفترة، قام إيكر كاسياس صاحب 38 عامًا بالتفكير في الاعتزال بشكل نهائي، ولكنه حتى وقتنا هذا لم يصرح بذلك، وسيقوم خلال فترة تعافيه بالعمل مع الطاقم الفني لفريق بورتو.

وقام الموقع الرسمي لنادي بورتو البرتغالي بالإعلان عن انضمام إيكر كاسياس للكادر التدريبي أثناء فترة تعافيه من مشاكل القلب، وسيكون كاسياس همزة الوصل بين الفريق وإدارة النادي.

وتحدث إيكر كاسياس لموقع النادي بعد الإعلان عن دوره الجديد في الفريق قائلاً “سأفعل شيئاً مختلفاً عما كنت أفعله عادةً، وسيكون دوري أن أكون همزة الوصل بين الفريق والإدارة”.

وأضاف “تحدث معي رئيس النادي في الموسم الماضي بعد الأزمة التي تعرضت لها، وقال لي بأنه يريد مني البقاء مع الفريق، لأنه سيكون هناك العديد من التغييرات، وسأحاول بذل قصارى جهدي من أجل مساعدة زملائي في الفريق”.

الجدير بالذكر أن إيكر كاسياس لم يعلن من قريب أو بعيد عن اعتزاله كرة القدم.