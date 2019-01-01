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"وزير الاتصالات" يبحث آلية تطوير ناقل البيانات الفلسطيني

الإثنين 15 يوليو 2019 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر في مقر الوزارة اليوم الاثنين، مع مسؤولي الإدارات العامة لتكنولوجيا المعلومات من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية آلية تطوير ناقل البيانات الفلسطيني  المعروف بـ (X-road) وربط كافة المؤسسات وإدخال خدمات حكومية جديدة، والبدء بتنفيذها ضمن خطة الحكومة وسياستها للتسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

وأكد سدر على توجه الحكومة والوزارة لتوحيد كافة الجهود بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية للسرعة في انجاز الخدمات ووضعها بين أيدي المواطنين، وشدد على ضرورة البدء الفوري باستخدام البريد الحكومي الرسمي بوصفه إرثا معلوماتيا خاصا بالحكومة تستطيع الدائرة الحكومية من خلاله الحفاظ على بياناتها عند تدوير اي موظف او خروجه من المنظومة الحكومية.

وشدد على أهمية المشروع بالنسبة للمواطن الفلسطيني، وللمؤسسات الحكومية وللقطاع الخاص في الوطن، مبديا استعداده لتقديم اي مساندة سواء من الناحية الفنية أو استصدار أي قرارات من شأنها التعجيل في اطلاق اي خدمة مرتبطة بهذا المشروع بهدف تطوير المؤسسات على كل الصعد وعلى رأسها الصعيد التكنولوجي، للوصول إلى مجتمع المعرفة الذي يعد هدفاً رئيساً لعملية التنمية في العالم.

يذكر أن عدد المؤسسات المشبوكة على النظام عشرون مؤسسة حتى اللحظة، وتتبادل فيما بينها اكثر من 30 خدمة الكترونية، حيث أن أهم الخدمات التي تم اطلاقها بيانات السجل السكاني والمواليد والوفيات، وسجل الشركات التجارية، بالإضافة الى معلومات قسيمة الراتب وبيانات اخرى للموظف الحكومي، وخدمات تقديم تسهيلات للمنتفعين من خدمات الشؤون الاجتماعية، بما يضمن تحقيق افضل خدمة بأسهل وأسرع وقت ممكن، وزيادة الأمن في تبادل المعلومات.

يذكر أن المشروع ومنذ بدايته سعى إلى تحقيق رؤية الوزارة بإقامة مجتمع المعرفة والمعلومات عبر رفع القدرات والكفاءات الفلسطينية من خلال تفعيل منظومة برامج التدريب المتخصصة وصقل المهارات التقنية والفنية للمتدربين وصولا الى توفير كوادر مؤهلة من موظفي القطاع العام، لتلبية احتياجات مؤسساتها، ومواكبة المستجدات في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يمكنهم من توفير الوقت والجهد وبالتالي زيادة الانتاجية.

#وزير الاتصالات

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