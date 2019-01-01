"الاحصاء" يطلق موقعا الكترونيا للمؤشرات الاحصائية

رام الله / سما /

أطلق الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الاثنين، الموقع الالكتروني للمؤشرات الاحصائية "انديكيتور بي اس"، بالتعاون مع مكتب الرباعية الدولية، وبدعم من المانيا وهولندا.

ويوفر الموقع كمّاً كبيرا من المؤشرات الاحصائية العامة، وخصوصا مؤشرات التعداد العام الاخير للسكان والمساكن والمنشآت 2017، بما يشمل كافة المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية والبيئية، وتم تطوير الموقع الالكتروني لنشر وتعميم البيانات الإحصائية الرسمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والوسائط المرئية وبطريقة سهلة وجذابة ومفهومة لمستخدمي الإحصاءات، ما سيعزز استخدام الإحصاءات في اتخاذ القرارات ورسم السياسات.

ووصفت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض، الموقع الجديد بانه "تجربة فريدة، وانجاز نوعي اضافي، في مجال تطوير وسائل نشر وتعميم البيانات الاحصائية، وأداة مهمة تستجيب لمتطلبات واحتياجات المستخدمين بمختلف فئاتهم من المؤشرات والبيانات الاحصائية في شتى المجالات، من خلال عرضها بطريقة تفاعلية، سهلة وجذابة، من شأنها المساعدة في تعزيز استخدام الاحصاءات من قبل صانعي القرار في رسم سياساتهم وتدخلاتهم".

وقالت، في كلمة خلال حفل برام الله لإطلاق الموقع "من خلال هذا الموقع، "نسعى الى تعزيز استخدام البيانات في صنع السياسات واتخاذ القرارات ووضع الخطط، بما يتماشى واستراتيجية الجهاز، وتم تصميمه لتوسيع نطاق نشر البيانات وتعزيز امكانية الوصول اليها، وسنقوم بتحديثه بانتظام لضمان جودة ودقة البيانات".

وأضافت عوض أن الموقع غذّى المؤشرات التي تغطي مختلف المواضيع الاحصائية، مع التركيز على المؤشرات التي افرزها التعداد العام 2017، مشيرة الى أن الجهاز اطلق قبل أيام قاعدة بيانات الكترونية خاصة بمؤشرات التنمية المستدامة ورفدها بجميع البيانات المتاحة، ووفق سلاسل زمنية للمؤشرات، وربطها بالموقع الالكتروني لقسم الاحصاء التابع للأمم المتحدة.

وأوضحت أن اطلاق الموقع الجديد "انديكيتور بي اس" "توّج جهودا مشتركة للجهاز مع شركائه"، معربة عن تقديرها لمكتب اللجنة الراعية الدولية، والمؤسسة الالمانية للتعاون الدولي، ومكتب ممثلية هولندا في فلسطين".

من جهته، قال ممثل اللجنة الرباعية جون كلارك، إن الموقع يشمل البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، بما يعود بالفائدة على المخططين وصناع القرار، كما يفيد المستثمرين في تحديد الفرص الجديدة.

بدورها، اعتبرت نائب رئيس مكتب ممثلية هولندا في فلسطين فلور نيوتن الزينغا، نشر البيانات "مفيد بحد ذاته، لكن عرضها بطريقة مهنية جذابة امر ضروري جدا، وهذا ما يوفره الموقع الجديد".

وقالت: خلال فترة العمل (على بناء الموقع)، تم جمع كم كبير من البيانات، وتحليلها، ما يسهل ترجمتها الى خطط وسياسات.