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ملادينوف يستنكر بشدة التصريحات "التحريضية" للقيادي في حماس فتحي حماد

الإثنين 15 يوليو 2019 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملادينوف يستنكر بشدة التصريحات "التحريضية" للقيادي في حماس فتحي حماد


القدس المحتلة / سما /

 أدان نيكولاي ميلادينوف المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، خطابًا ألقاه القيادي في حركة حماس فتحي حماد، ودعا فيه إلى قتل اليهود في كل مكان، خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار يوم الجمعة الماضي.

ووصف ميلادينوف في تغريدة له عبر تويتر، الخطاب بأنه بغيض وتحريضي داعيًا الجميع إلى إدانة هذه التصريحات بشكل واضح.

وقال "لا يمكن أن يكون هناك رضى وتهاون إزاء مثل هذه التصريحات".

وكان حماد ألقى خطابًا مطوّلًا تحدث فيه عن قتل اليهود، وعن بعض النقاط التي أثارت حالة من الجدل في أوساط المراقبين واعتبروه خطابًا ارتجاليًا.

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