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الأسرى: 26 ألف شيقل غرامات بحق الأسرى الأطفال في "عوفر" خلال حزيران

الإثنين 15 يوليو 2019 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

فرضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، أحكاما بالسجن الفعلي بحق عدد من الأسرى القاصرين القابعين في معتقل "عوفر"، إلى جانب فرض غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 26 ألف شيقل، خلال شهر حزيران المنصرم.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى في تقرير صدر عنها، اليوم الإثنين، أن 23 طفلا أسيرا ادخلوا إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل "عوفر"، 15 اعتقلوا من منازلهم، و7 من الطرقات، وأحدهم لعدم حيازته على تصريح.

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال، 5 فتية تعرضوا لاعتداءات همجية ونُكل بهم أثناء عملية اعتقالهم واستجوابهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية.

وأضافت الهيئة أن عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر 15 قاصرا، تراوحت فترات أحكامهم ما بين شهر إلى 15 شهراً، علماً بأن عدد الأسرى الأشبال القابعين حالياً في المعتقل 116 طفلا.

وأكدت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ من قضية الأسرى مورد دخل دائم، سواء كانوا أطفالاً أم لا، وذلك من خلال فرض غرامات مالية جائرة وباهظة؛ وتحولت قاعات المحاكم العسكرية إلى سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم؛ الأمر الذي أرهق كاهل عائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

#غرامات #الأسرى

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