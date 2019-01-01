انتبه لمخاطر شراء نظارة شمس رخيصة خلال العطلة

وكالات / سما /

يمكن أن ينسى حتى الأشخاص المعتادين على السفر نظارة الشمس عند الذهاب في عطلة. ولكن إذا ما اضطررت لشراء نظارة شمس خلال عطلتك، عليك توخ الحذر.

وينوه اتحاد وكالات التفتيش الفني في ألمانيا إلى أن نظارات الشمس المشتراه من الأكشاك عند الشواطئ أو الباعة الجائلين غالبا ما تكون هزيلة الجودة أو معيبة وهو ما يمكن أن يتسبب في إمكانية التعرض لضرر طويل الأمد يصيب القرنية وعدسة العين.

ولتجنب هذا، يجب على المشترين الانتباه للرموز الموجودة على النظارة مثل "يو في 400" وتعني الأشعة فوق البنفسجية. وإذا كانت الرموز الموجودة تشير إلى "يو في 400" أو "100 بالمئة يو في" فهذا يشير إلى أن النظارة توفر حماية كافية من أشعة الشمس الضارة.

وعلاوة على ذلك، يمكن للمشترين إجراء اختبار. ارتد نظارة الشمس وركز على خط مستقيم، فإذا بدا مشوها، فهذه إشارة على أن العدسات معالجة بشكل هزيل، بحسب الخبراء. والأمر عينه ينطبق على مجالات الرؤية الضبابية. إذا رأيت أي من هذه الإشارات فمن الأفضل ألا تشتري النظارة.