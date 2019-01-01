القضاء ينجز ما يزيد عن 44 ألف قضية خلال النصف الأول من العام 2019

غزة / سما /

أصدر المجلس الأعلى للقضاء تقريره حول الإنجازات للنصف الأول من العام 2019 وبين التقرير أن المحاكم النظامية في قطاع غزة أنجزت “فصلت” (44,796) قضية خلال الفترة المذكورة .



ونشر التقرير إحصائية تشمل جميع المعاملات والقضايا الواردة للمحاكمالنظامية بمختلف درجاتها، وذلك بهدف اطلاع المختصين على سير العمل في المحاكم والوقوف على المستجدات التي يقدمها القضاء النظامي للجمهور .



وعرض التقرير أهم الانجازات التي حققها المجلس خلال الستة أشهر الأولى من العام 2019، متضمناً آليات عمل الدوائر التابعة له وبالإضافة إلى ذكر جميع المعاملات والدعاوى التي تم انجازها، وأيضاً التي وردت للمحاكم حيث بلغت القضايا المودعة (61,456) قضية موزعة على المحاكم النظامية العليا والعدل العليا والاستئناف والإدارية والبداية والصلح والأحداث.



وبالتفصيل فقد أشار إلى أن مجموع القضايا الواردة للمحكمة العليا بغزة بلغت (1,774) قضية وطلب تم فصل(1,492) قضية وطلب.



وبلغ مجموع عدد القضايا الواردة لمحكمة العدل العليا (46) قضية وطلب تم الفصل في (44) قضية وطلب.



وورد للمحكمة الإدارية (184) استدعاء وطلبات متفرعة وتم الفصل في (173) قضية وطلب.

في حين وصل مجموع القضايا الواردة لمحكمة الاستئناف (2,576) استئناف مدنيوجزائي وتنفيذ تم فصل (2,581) استئناف.



أما بخصوص محاكم البداية فقد وصل الوارد فيها إلى (20,471) وهم على النحوالتالي:

حيث بلغ الوارد لمحكمة بداية غزة (12,893) قضية حقوقية وجزائية وتنفيذ، وتم فصل (5,509) قضية، ومجموع القضايا الواردة لمحكمة بداية خانيونس (6,244) قضية تم فصل (3,473) قضية، والقضايا الواردة لمحكمة بداية دير البلح (1,334) وتم فصل (1061) قضية.



وبالانتقال إلى محاكم الصلح فقد وصل مجموع القضايا الواردة إلى محاكم الصلح (35,895) قضية موزعة على النحو التالي: حيث ورد إلى محكمة صلح غزة (9,712) قضية حقوقية وجزائية وفُصل (9,605) قضية، وورد إلى محكمة صلح الشمال (9,847) قضية حقوقية وجزائية وتنفيذية وفُصل (6,317r) قضية، وورد إلى محكمة صلح دير البلح (5,967) قضية حقوقية وجزائية وتنفيذية فُصل (4,885) قضية، وورد إلى محكمة صلح خانيونس (4,622) قضية حقوقية وجزائية فُصل (4,760) قضية، وورد إلى محكمة صلح رفح (5,747) قضية حقوقية وجزائية وتنفيذية فُصل (4,443) قضية.



في حين بلغ عدد الوارد إلى محكمة الأحداث (510) قضية وطلب تم الفصل في (453) قضية.