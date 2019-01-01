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"حشد" تؤكد ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية تجاه الصيادين في غزة في عام 2019

الإثنين 15 يوليو 2019 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية تجاه الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة في عام 2019.

وأشارت في ورقة حقائق أصدرتها الهيئة الدولية "حشد"، وأعدتها الباحثة هنادي صلاح، أن الاعتداءات الإسرائيلية للصيادين تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الانساني والاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1949م والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام 1976م والاعلان العالمي حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي لعام 1969م واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م وكافة مواثيق حقوق الانسان.

وأكدت على تدهور الاوضاع الاقتصادية والصحية والنفسية للصيادين الفلسطينيين جراء سياسات الاحتلال ضدهم.

وبينت أن الاعتداءات الإسرائيلية تجاه الصيادين، تنوعت ما بين القصف، والاعتقال، وإطلاق النار، وإصابة الصيادين، قطع شباك الصيد ، واتلاف ومصادرة القوارب الصيادين.

واستعرضت الورقة كل الانتهاكات التي تعرض لها الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة ما بين (يناير- 10 يوليو 2019).

#حشد

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